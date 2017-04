Werder Bremen Fahne. © Daniel Reinhardt/Archiv

Fußball

Werder Bremen will Serie ausbauen: Klassenverbleib sichern

Fußball-Bundesligist Werder Bremen will mit einem Sieg am Samstag (15.30 Uhr) beim FC Ingolstadt endgültig den Klassenverbleib sichern. Nach neun Spielen ohne Niederlage haben sich die Bremer mit 39 Punkten aus dem Tabellen-Keller ins obere Mittelfeld geschoben. Sogar die Europa-League-Plätze sind in Reichweite.