Fußball

Werder Bremen sucht eine Woche vor Beginn des zweiten Saisonteils in der Fußball-Bundesliga noch seine Form. Beim Zweitliga-Spitzenreiter Eintracht Braunschweig mussten sich die Hanseaten am Samstag mit 1:2 geschlagen geben.

Braunschweig. Bei widrigen Witterungsbedingungen brachte Saulo Decarli Braunschweig in der 17. Minute in Führung. Zwar gelang Serge Gnabry in der 29. Minute der Ausgleich für Werder, nach dem Seitenwechsel machte Onel Hernandez den Eintracht-Sieg aber perfekt (64.).

Immerhin feierte Luca Caldirola bei Werder sein Comeback nach langer Verletzungspause. Bremen startet am kommenden Samstag gegen Borussia Dortmund in die Bundesliga, die mit dem letzten Hinrunden-Spieltag wieder ihren Spielbetrieb aufnimmt. Braunschweig hat noch eine Woche länger Pause, die Rückrunde 2. Bundesliga beginnt erst am letzten Januar-Wochenende.

dpa