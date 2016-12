Fußball

Werder Bremen hat den Vertrag mit Hauptsponsor Wiesenhof verlängert. Das Unternehmen bleibt auch in der Saison 2017/2018 der Trikotsponsor des Fußball-Bundesligisten.

Bremen. Die Geflügelmarke aus dem niedersächsischen Visbek geht damit in das sechste Jahr als Werders wichtigster Partner. "Es ist die Fortsetzung einer sehr guten und offenen Zusammenarbeit. Wir sind sicher, dass wir auch in der Verlängerung dieser Kooperation alle gesteckten Ziele erreichen werden", sagte Werder-Geschäftsführer Klaus Filbry am Freitag.

dpa