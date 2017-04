Fußball

Werder Bremen plant im brisanten Abstiegsduell mit dem Hamburger SV wieder mit Serge Gnabry. "Zum Nordderby rechnen wir wieder mit ihm", sagte Bremens Sportdirektor Frank Baumann.

Bremen. Die Partie der beiden um den Klassenverbleib kämpfenden Nachbarn findet am Ostersonntag im Weserstadion statt.

Gegen den FC Schalke 04 an diesem Dienstag und in der Begegnung bei Eintracht Frankfurt am Freitag wird Gnabry den Bremern dagegen weiter fehlen. Der Mittelfeldspieler laboriert seit einiger Zeit an einer Adduktorenverletzung.

dpa