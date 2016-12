Fußball

Werder Bremen sorgt sich um die Zukunft und die Qualität des Nachwuchsleistungszentrums. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Talentschmiede des Bundesligaclubs bisher stets mit drei Sternen ausgezeichnet.

Bremen. Diese höchste Einstufung sieht Clubchef Hubertus Hess-Grunewald gefährdet. "Ja, weil die Anforderungen, an denen wir gemessen werden, dynamisch sind. Die wachsen ständig", sagte der Werder-Präsident im Interview des "Weser-Kuriers" (Dienstag).

Hess-Grunewald verwies als Beispiel auf die Vorschrift, nach der jede Leistungsmannschaft eine eigene Kabine haben muss. "Da müssen wir sagen: Nein, die haben wir nicht", berichtete der 56 Jahre alte Jurist. Zudem seien die Kabinen nicht wie gefordert 24 Quadratmeter, sondern nur 20 Quadratmeter groß.

Der Verein hat deshalb einen Architekten beauftragt, zwei Entwürfe anzufertigen. Bei dem einen geht es um die Erweiterung des bestehenden Leistungszentrums am Weserstadion. Zudem soll die Variante eines Neubaus an einem anderen Ort untersucht werden, möglicherweise auch auf niedersächsischem Gebiet. "Ich würde gerne am Standort bleiben", sagte dazu der Werder-Präsident.

dpa