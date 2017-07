Bremens Izet Hajrovic. © Jörg Sarbach/Archiv

Fußball

Werder Bremen mit Hajrovic ins Trainingslager

Mit dem zuletzt lange verletzten Izet Hajrovic fährt Fußball-Bundesligist Werder Bremen am Montag in sein zweites Trainingslager in der laufenden Vorbereitung.