Werder Bremen bangt um Kruse-Einsatz. © Guido Kirchner/Archiv

Fußball

Werder Bremen bangt vor Ingolstadt-Spiel um Kruse-Einsatz

Fußball-Bundesligist Werder Bremen bangt vor dem Abstiegs-Krimi gegen den FC Ingolstadt am Samstag um den Einsatz von Offensivspieler Max Kruse. "Er wird voraussichtlich erst am Freitag wieder einsteigen. Ich hoffe, er ist dann bereit um uns zu helfen", sagte Werder-Trainer Alexander Nouri am Donnerstag. Der 28 Jahre alte Kruse hat Knöchelprobleme und setzt seit einigen Tage mit dem Training aus.