Boxen

Am Samstag muss Weltmeister Marco Huck liefern: Nur eine erfolgreiche Titelverteidigung gegen Europameister Dmytro Kucher eröffnet dem IBO-Champion die Chance auf einen WM-Kampf in einem der großen Verbände. Alle Fragen und Antworten zum Fight:

Hannover. Worum geht es bei dem Kampf am Sonnabend?

Der amtierende Champion der International Boxing Organization (IBO) Marco Huck kämpft um seinen Weltmeistertitel im Cruisergewicht (maximal 90,718 Kilo). Die IBO ist nicht der bedeutendste Verband des Boxsports, der Titel könnte Hucks Profi-Karriere einen weiteren Aufstieg ermöglichen. Von 2009 bis 2015 besaß er bereits den Gürtel der World Boxing Organization. Sein Herausforderer ist Dmytro Kucher - der amtierende Europameister.

Welche Erfolge haben die beiden bisher vorzuweisen?

Der gebürtige Serbe Huck hat 39 Siege auf seinem Konto, drei Niederlagen und ein Unentschieden. Kucher ist Ukrainer und kann 24 Siege, eine Niederlage und ein Unentschieden vorweisen. Seinen Herausforderer sieht der Champion als guten „Puncher“, wie er sagt.

Wird es ein K.o. geben?

Die Chancen dafür stehen sehr gut. Beide Boxer sind sehr gute und aggressive Kämpfer. Kucher hat bereits 18-mal durch K.o. gewonnen, Huck hat 27-mal.

Wie schätzen die Boxer Ihre eigene Form ein?

Kucher ist nicht dafür bekannt, besonders redselig zu sein. Beim öffentlichen Training in Hannover war er konzentriert. „Ich bin in guter Verfassung“, sagt er knapp, „was auch sonst so kurz vorm Kampf?“. Der Titelverteidiger ist dagegen schon aufbrausender und verspricht den Fans ein Spektakel.

Wo gibt es Tickets zu welchen Preisen?

Karten für den WM-Kampf in der Tui-Arena kann man an allen bekannten Vorverkaufsstellen und auch unter www.tickets.neuepresse.de kaufen. Je nach Sitzplatzkategorie liegt der Preis zwischen 29 Euro und 161 Euro. Das VIP-Ticket kostet 452 Euro und beinhaltet den Zutritt zur After-Show Party mit Marco Huck und anderen Gästen. Verpflegung ist dabei vor und nach dem Kampf mit inbegriffen. Der Eintritt gilt für jeden Kampf an diesem Abend. Neben dem Hauptkampf, der für 23 Uhr angesetzt ist, gibt es noch sieben weitere Kämpfe, von denen der erste um 19 Uhr startet.

Boxt Hannover auch mit?

Ja. Der Amateur-Boxer Besir Ay aus der List kämpft gegen den polnischen Kämpfer Grzegorz Sikorski. Es ist sein erster Kampf im professionellen Boxen, während sein Gegner bereits 14-mal im Profi-Ring stand. Ay trainiert im Power House am Steintor.

Wo kann man sich den Kampf ansehen?

RTL überträgt live. Ab 22.30 Uhr gibt es die Vorberichterstattung. Außerdem wird der Kampf auf der Online-Plattform TV Now übertragen, die zu RTL gehört. Dafür braucht man allerdings ein Abo für TV Now Plus.

Gibt es heute prominenten Besuch?

Aus der Boxer-Riege werden Wladimir Klitschko und Henry Maske da sein. 96-Profi Noah Sarenren-Bazee ist ein Freund des Boxers Ay und wird vor Ort sein, um ihn anzufeuern. Außerdem sind alle 96-Spieler eingeladen.