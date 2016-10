Segeln

Weltcup vor Sylt: Estredo neuer Freestyle-Weltmeister

Jose Estredo ist neuer Freestyle-Weltmeister im Windsurfen. Der Venezolaner gewann am letzten Tag des Weltcups vor Sylt seinen siebten WM-Titel. In einem Herzschlagfinale bezwang Estredo am Sonntag in Westerland den Weltranglisten-Ersten Amado Vrieswijk von Bonaire im Endlauf zweimal.