Philipp Weishaupt. © Friso Gentsch/Archiv

Pferdesport

Weishaupt reitet beim Turnier in Damme auf Platz eins

Der Springreiter Philipp Weishaupt hat beim internationalen Zwei-Sterne-Turnier in Damme den Großen Preis gewonnnen. Der in Riesenbeck lebende Profi setzte sich am Sonntag mit der Stute Call me Eva dank des schnellsten Rittes mit großem Vorsprung durch.