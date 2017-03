Fußball

Weiche Flensburg nur Remis in Braunschweig

Der Tabellenzweite Weiche Flensburg ist in der Fußball-Regionalliga Nord nicht über ein 2:2 gegen Eintracht Braunschweig II hinausgekommen. René Guder hatte die Flensburger bereits in den ersten acht Minuten mit zwei Treffern in Führung gebracht.