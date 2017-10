Waspo holt Supercup

Wasserball

Berlin. Waspo 98 Hannover hat den deutschen Supercup im Wasserball gewonnen. Das Team von Trainer Karsten Seehafer setzte sich in dem Vierer-Turnier in Berlin mit drei Siegen durch. Nach den Erfolgen gegen ASC Duisburg (18:13) und OSC Potdsam (12:6) war es am Sonntag in der Schöneberger Schwimmhalle im letzten Gruppenspiel zu einem echten Finale gegen den gastgebenden Rekordmeister Wasserfreuden Spandau gekommen. Waspo 98 hatte mit 9:8 das bessere Ende für sich - und konnte den ersten Titel der Saison gebührlich feiern.

Von Jörg Grußendorf