Waspo 98 greift nach dem ersten Titel

Wasserball

Beim Supercup in Berlin gibt es das erste Aufeinandertreffen mit Spandau. Trainer Seehafer sagt: „Die Spieler sind gut drauf.“

Hannover. Es ist kein offizieller Titel. Und doch ist er außerordentlich begehrt. Der Supercup im Wasserball wurde bisher nur unregelmäßig ausgespielt – aber wenn, dann war er für die deutschen Spitzenteams von enormer Bedeutung. So wird es auch am Wochenende sein, wenn es in Berlin um die erste Standortbestimmung der Saison geht. „Der Supercup zählt schon etwas für uns, allein, weil es gegen Spandau geht“, sagt Karsten Seehafer vom Vizemeister Waspo Hannover.

Das Viererturnier, das am Sonnabend und Sonntag in der Schöneberger Schwimmhalle (Sachsendamm) steigt, ist das erste Aufeinandertreffen der großen Meisterschaftsfavoriten und Champions-League-Teilnehmer Waspo 98 und Wasserfreunde Spandau. „Es geht langsam los“, sagt Seehafer, „und danach wissen wir, was wir schon können.“ Die anderen beiden Teilnehmer sind der OSC Potsdam und der ASC Duisburg.

Der Waspo-Coach fordert nicht unbedingt den ersten „Titel“ der Saison von seinem Team, hat dennoch hohe Ansprüche. „Ich will ein konzentriertes Spiel von all meinen 13 Spielern sehen“, sagt er. „Und ich will das Gefühl haben, dass wir eine Einheit sind.“ Nachlässigkeiten, die er beim Bundesligastart trotz des 22:10-Sieges gegen Lokalkonkurrent White Sharks zu sehen bekam, will er nicht dulden. „Dann kann ich sehr unangenehm werden“, sagt Seehafer.

Er sieht den Supercup auch als Generalprobe für die Champions League, die für Waspo am kommenden Mittwoch im Stadionbad gegen Brescia oder Kasan beginnt. „Da dürfen wir uns keine Unkonzentriertheiten erlauben“, sagt Seehafer, „die werden auf dem Niveau sofort bestraft.“

Auf nationaler Ebene dürfte derzeit nur Rekordmeister Spandau in der Lage sein, diese Schwächephasen bei Waspo 98 auszunutzen. Der Leistungsunterschied zu den anderen Teams scheint da viel zu groß zu sein. Auch der ASC Duisburg, lange so etwas wie ein Angstgegner der Hannoveraner, hat aufgrund der Abgänge einiger Leistungsträger – Julian Real und Moritz Schenkel etwa wechselten zu Waspo – erheblich an Qualität eingebüßt.

Gastgeber Wasserfreunde dagegen hat sich wie Waspo enorm verstärkt. „Die Berliner haben viel investiert“, sagt Seehafer, „und auch einige starke Ausländer verpflichtet.“ Das ist zum einen eine Antwort auf die aufkommenden Hannoveraner, die in der Vorsaison bereits heftig am Thron der Spandauer gerüttelt haben. Zum anderen will das Team von Clubchef Hagen Stamm auch in der Champions League endlich eine gewichtige Rolle spielen. „Berlin strebt das Final Eight in Genua an „, sagt Seehafer weiter.

Dieses Ziel haben insgeheim aber auch die Hannoveraner, und darum ist der Supercup – ob es nun um einen Titel geht oder nicht – ein echter Gradmesser. „Unsere Spieler sind alle gut drauf“, sagt der Waspo-Trainer. „Das bestätigen sie bei jeder Trainingseinheit.“

Den Darko Brguljan und Co. sei anzumerken, so Seehafer, dass sie unbedingt erfolgreich sein wollen, es nicht wie in der vergangenen Saison bei einem Pokaltriumph belassen wollen. „Ich bin hier, um Spiele und Titel zu gewinnen“, sagt der 26-jährige Montenegriner Bgruljan, „außer Pokal und Meisterschaft stände uns da auch ein Sieg im Supercup sehr gut zu Gesicht.“

Wapso spielt in Berlin am Sonnabend gegen Duisburg (13 Uhr) und Potsdam (18 Uhr) sowie am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Spandau.

Von Jörg Grußendorf