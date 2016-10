Wasserball

Waspo 98 Hannover vor Champions-League-Gruppenphase

Wasserball-Bundesligist Waspo 98 Hannover hat gute Chancen auf den Einzug in die Gruppenphase der Champions League. Die Niedersachsen gewannen das Hinspiel der dritten Runde gegen Rumäniens Serienmeister CSM Oradea mit 12:7. Wegen Renovierungsarbeiten in der eigenen Halle musste Waspo am Mittwochabend in Bremen spielen.