Schwimmen

Waspo 98 Hannover erreicht dritte Runde in Champions League

Waspo 98 Hannover hat sich mit einer starken Leistung für die dritte Runde in der Wasserball-Champions-League qualifiziert. Der Bundesligaclub beendete am Sonntag das dreitägige Zweitrunden-Turnier in Montenegro als Gruppenzweiter.