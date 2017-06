ZIEHEN AN EINEM STRANG: Die DRV-Ruderer Julius Peschel, Jonathan Koch, Sven Keßler und Patrik Stöcker (von rechts) trainieren in Ahlem für den Weltcup in Luzern und die WM-Nominierung. © Petrow

Rudern

Die Vorfreude ist ihm anzumerken: „Das ist eine einzigartige Atmosphäre. Im Startbereich hört man die für die Schweiz typischen Kuhglocken. Auf dem Wasser erlebt man dann ein tolles Panorama mit den Bergen im Hintergrund“, erzählt Julius Peschel. Der Athlet vom Deutschen Ruderclub Hannover berichtet vom Rotsee in Luzern, einem kleinen Heiligtum in der internationalen Ruderszene. Hier möchte Peschel im leichten Vierer ohne Steuermann beim Weltcup vom 7. bis 9. Juli erfolgreich sein.

Hannover. Mit Peschel im Boot sitzen Patrik Stöcker (Siegburg), Sven Keßler und Jonathan Koch (beide Frankfurt). Als Vorbereitung auf den Weltcup trainieren die 24 bis 31 Jahre alten Männer noch bis Dienstag gemeinsam in Hannover – am Freitag gab’s den Auftakt in Ahlem, wo sich der Bundesstützpunkt Nachwuchs und das Landesleistungszentrum Rudern befindet.

„Wir finden hier hervorragende Bedingungen vor, können konzentriert zusammenarbeiten. Sonst übt jeder für sich in seinem Verein“, erzählt Peschel. Die kompakte Vorbereitung hat einen Grund: Der Weltcup in Luzern ist die letzte Möglichkeit, die Quali für die WM zu schaffen, die Ende September in Florida stattfindet.

Und die Weltmeisterschaft ist mittlerweile auch das höchstmögliche Ziel für den leichten Vierer ohne Steuermann, nachdem das Internationale Olympische Komitee (IOC) diese Bootsklasse aus dem Programm genommen hat. „Natürlich ist das schade. Aber ich sehe das unemotional. Das IOC trifft sowieso Entscheidungen, die an den Athleten vorbeigehen. Und eine WM ist auch super“, sagt Peschel.

Und weil ein Wechsel der Bootsklasse kein Thema ist, heißt es nun: volle Fahrt voraus! Täglich sind die vier Sportler vier Stunden auf dem Wasser. Zusätzlich gibt es Videoanalysen vergangener Rennen – wie von einer Regatta am vergangenen Wochenende in Amsterdam, als das deutsche Boot das Rennen gewinnen konnte. Die Form stimmt also. Hinzu kommt in diesen Tagen eine bewusste Ernährung – viele Kohlenhydrate, wenig Fett. Im Durchschnitt darf kein Ruderer im Wettkampf mehr als 70 Kilo wiegen.

Am Mittwoch fliegen die Sportler von Langenhagen aus direkt nach Luzern. Am Freitag steht auf dem Rotsee ein sogenannter Bahnverteilungslauf an, nach dem die besten Positionen für das Hauptrennen (Sonnabend, 17.40 Uhr) vergeben werden. Der deutsche Vierer kämpft gegen vier andere Nationen um das WM-Ticket.

„Eine Medaille sollten wir gewinnen“, sagt Peschel optimistisch – obendrauf dürfte es als Preis das WM-Ticket geben. Der Deutsche Ruderverband (DRV) gibt jedoch immer erst nach Luzern seine Nominierungen bekannt. Peschel und seine Teamkollegen sind aber in dieser Bootsklasse die einzigen DRV-Kandidaten. Die Chancen stehen also gut.

Peschel startet bereits zum sechsten Mal in Luzern auf dem Rotsee: „Viele Ruderer sagen sogar Göttersee“, sagt der 26-Jährige. Und weil er sich als Philosophiestudent mit Göttern ohnehin gut auskennt, kann ein doppelter Heimvorteil nicht schaden.

Von Stephan Hartung