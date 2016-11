Volleyball

Volleys gegen Lüneburg: "Wenn es bei uns läuft, geht's ab"

Die Berlin Volleys gehen zuversichtlich in das zweite Duell gegen die SVG Lüneburg innerhalb von nur elf Tagen. Für das Viertelfinalspiel im DVV-Pokal am Donnerstag (19.30 Uhr) ist der Volleyball-Triple-Sieger schon aufgrund des Heimvorteils in der Favoritenrolle.