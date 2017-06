Leichtathletik

Es geht los: Beim Start des Kinderlaufes über 1500 Meter ist das Gedränge noch ziemlich groß.

© Bork

Viele Nachmelder beim Kanallauf in Rethmar

Optimistisch ist Peter Lieser immer. Doch die 6. Auflage des Kanallaufes in Rethmar hat auch den Cheforganisator, der mit Nicole Windmann beim Lauf des MTV Rethmar die Fäden in den Händen hält, überrascht. „Wir hatten 199 Voranmelder, und am Starttag sind noch unheimlich viele Nachmelder gekommen – und das, obwohl wir wirklich bescheidenes Wetter hatten“, meinte Lieser. Insgesamt liefen 251 Renner von den Bambini bis zu den Senioren am Kanal.