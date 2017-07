Leichtathletik

Talent der TSV Burgdorf muss sich bei der deutschen Meisterschaft der Blockwettkämpfe mit dem siebten Platz begnügen, über 80 Meter Hürden stellt es aber seine Bestzeit ein.

Leichtathletik. Aus der erträumten Medaille ist für Vianne Schäfer bei der deutschen Meisterschaft der Blockwettkämpfe nichts geworden. In Lage kam die W-15-Schülerin von der TSV Burgdorf im Block Sprint/Sprung auf 2761 Punkte. Das reichte in der Endabrechnung im 28-köpfigen Feld nur zu Rang sieben. Ihre aktuelle Bestleistung von 2845 Zählern hätte zumindest Platz vier bedeutet.

Schon der Start im Carl-Reiche-Stadion war verregnet. In ihrer Lieblingsdisziplin Speerwurf kam Schäfer nur auf 33,34 Meter. Im Dauerregen und bei böigem Wind fehlte das nötige Glück. Während die spätere Meisterin Jenna Fee Feyerabend (TV Groß-Gerau/3004) bei einem Wurf eine Böe erwischte und ihr Speer auf 43,33 Meter flog, klappte das bei der Burgdorferin nicht. Mit 33,34 Metern war sie zwar Viertbeste, aber in der Bilanz fehlten bereits rund 70 Punkte.

Doch Schäfer erholte sich schnell. 11,91 Sekunden im 80-Meter-Hürdensprint bedeuteten die Einstellung der eigenen Bestzeit. Der nächste Rückschlag folgte auf dem Fuß: 5,08 Meter im Weitsprung, knapp ein halber Meter weniger als vor wenigen Wochen bei der Landesmeisterschaft. „Da schienen ihre Kraftreserven aufgebraucht gewesen zu sein“, urteilte Mutter Viola Schäfer, die das im Urlaub weilende Trainer-Paar Antje und Ralf Peschel vertrat. Resignieren war aber dennoch nicht das Ding der Tochter. Über 100 Meter wurde sie in den schnellsten der sechs Zeitläufe eingeteilt und nutzte diese Chance. 12,86 Sekunden waren nahe an der persönlichen Bestzeit (12,78) und brachten auch in der zweiten Sprintdisziplin viele Punkte.

Allerdings ging das Wechselspiel zwischen Tiefschlag und Erholung weiter. Zum Abschluss stand der Hochsprung an. Bis 1,49 Meter lief es gut, ehe wieder heftiger Regen einsetzte. Die nächste Höhe von 1,52 Metern überwand Schäfer nicht mehr – und wieder fehlten wichtige Punkte in der Bilanz.

Die Enttäuschung wich später verhaltener Freude. „Ihr Bestes konnte sie leider nicht zeigen, aber Erfahrungen hat sie ordentlich gesammelt. Und nach diesem kaum perfekten Tag schaffte es Vianne zumindest noch auf das Podest der besten acht, die bei einer DM immer ihre Urkunde bekommen. Das freute sie dann doch noch sehr“, meinte die Mutter. Ihren Optimismus hat das TSV-Talent ohnehin nicht verloren. Nach den Ferien steht schon das Ziel fest. Dann soll es eben in Bad Harzburg bei der Landesmeisterschaft im Siebenkampf große Erfolge geben.

Von Matthias Abromeit