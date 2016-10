Klaus Allofs, Manager von VfL Wolfsburg. © Ronald Wittek/Archiv

VfL unter Druck: Sieg gegen Aufsteiger RB Leipzig Pflicht

Der VfL Wolfsburg steht bereits am 7. Spieltag unter Druck: Der hochambitionierte Fußball-Bundesligist benötigt am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig unbedingt einen Erfolg, um nicht noch tiefer in die unteren Regionen zu rutschen.