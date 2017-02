Wolfsburgs Sportdirektor Olaf Rebbe spricht während einer Pressekonferenz. © Peter Steffen/dpa

Fußball

VfL Wolfsburg will Krise mit Sieg gegen Hoffenheim abwenden

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg will mit einem Heimsieg gegen 1899 Hoffenheim am Sonntag (15.30 Uhr) eine erneute Krise abwenden. Nach zwei Niederlagen in der Liga und dem Aus im DFB-Pokal am Dienstag beim FC Bayern München (0:1) benötigen die Niedersachsen dringend einen Dreier.