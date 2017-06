Fußball

VfL Wolfsburg testet am 29. Juli beim FC Fulham

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg bestreitet in der Vorbereitung auf die neue Saison ein weiteres Testspiel. Einen Tag nach dem Ende des Trainingslagers in Marienfeld tritt das Team von Trainer Andries Jonker am 29. Juli (16.00 Uhr) beim englischen Zweitligisten FC Fulham an.