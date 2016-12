Fußball

VfL Wolfsburg sagt Trainingslager in USA ab

Der VfL Wolfsburg hat sein Winter-Trainingslager in den USA abgesagt. Der Fußball-Bundesligist wollte sich vom 4. bis 13. Januar in Florida auf die verbleibenden 18 Spiele vorbereiten und an einem Turnier mit dem Liga-Rivalen Bayer Leverkusen teilnehmen.