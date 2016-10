Daniel Caligiuri traf im Test gegen Lupo Martini Wolfsburg doppelt. © Peter Steffen/Archiv

Fußball

VfL Wolfsburg gewinnt Benefizspiel mit 6:2

Der VfL Wolfsburg hat in einem Benefizspiel den Regionalliga-Nachbarn Lupo Martini Wolfsburg mit 6:2 (5:2) bezwungen. Ohne seine Nationalspieler präsentierte sich der zuletzt angriffsschwache Fußball-Bundesligist am Donnerstag in Torlaune.