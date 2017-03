Kinder schwenken vor dem Spiel Fahnen in der Volkswagen-Arena. © Peter Steffen/Archiv

Fußball

VfL Wolfsburg eröffnet Repräsentanz in Peking

Mit einem eigenen Büro in Peking will der VfL Wolfsburg vom boomenden Fußball-Markt in China profitieren. "Wolfsburg hat sich bereits in den vergangenen Jahren in China etabliert und genießt dort hohes Ansehen", sagte VfL-Geschäftsführer Thomas Röttgermann am Mittwoch zur Eröffnung der ersten Auslands-Repräsentanz des Vereins im Pekinger Künstlerviertel "798".