Fußball

VfL Wolfsburg blamiert sich im Test

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat sich bei einem Testspiel gegen den Schweizer Zweitligisten FC Winterhur blamiert. Die Niedersachsen verloren am Freitagabend in Winterthur mit 1:2 (0:0) und kassierten die erste Niederlage in der Saison-Vorbereitung. Kwadwo Duah (48.) und eine Minute später Gianluca Frontino trafen für die Gastgeber.