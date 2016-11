Fußball

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg arbeitet nicht mehr mit dem umstrittenen Berater Giacomo Petralito zusammen. Das bestätigte der Club am Mittwoch in einer schriftliche Stellungnahme nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung.

Wolfsburg. Die Geschäftsführung schreibt in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat, "dass aktuell keine Geschäftsbeziehung zwischen dem VfL Wolfsburg und Giacomo Petralito besteht. Unter den gegebenen Umständen wird der VfL Wolfsburg auch zukünftig nicht mehr mit Herrn Petralito zusammenarbeiten." Petralito selbst war am späten Mittwochnachmittag nicht zu erreichen.

Der in der Schweiz ansässige Unterhändler hatte bei Spielertransfers für den VfL gearbeitet. Zudem war er der Berater von VfL-Manager Klaus Allofs bei dessen Wechsel von Werder Bremen nach Wolfsburg.

Der VfL schreibt in der Stellungnahme zu angeblichen Äußerungen, die Petralito im Juli in Zell am Ziller vor Bremer Journalisten getätigt haben soll: "Sollten vergleichbare Aussagen gefallen sein, distanzieren wir uns entschieden von ihren Inhalten und damit auch von ihrem Urheber Giacomo Petralito. Der VfL Wolfsburg steht für Weltoffenheit und stellt sich gegen jegliche Form von Gewalt, Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus."

dpa