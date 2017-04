Fußball

VfL Osnabrück im Finale des Niedersachsenpokals

Fußball-Regionalligist VfL Osnabrück steht im Finale des Niedersachsenpokals. Die Mannschaft von Trainer Joe Enochs setzte sich am Mittwoch vor 3.041 Zuschauern im heimischen Stadion an der Bremer Brücke mit 2:0 (0:0) gegen den Oberligisten Arminia Hannover durch und qualifizierte sich für die erste Runde des DFB-Pokals in der kommenden Spielzeit.