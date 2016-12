Fußball

VfL Osnabrück gewinnt 1:0 gegen Zwickau

Der FSV Zwickau bleibt in der 3. Fußball-Liga auf einem Abstiegsplatz. Das Team von Coach Torsten Ziegner verlor am Samstag beim VfL Osnabrück mit 0:1 (0:1). Vor 8026 Zuschauern erzielte Osnabrücks Kwasi Okyere Wriedt bereits in der zehnten Minute den einzigen Treffer der Partie.