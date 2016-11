Fußball

Der VfL Osnabrück ist nach einem weiteren Unentschieden auf Platz vier der 3. Fußball-Liga zurückgefallen. Das Team von Trainer Joe Enochs kam nicht über ein 1:1 (1:1) beim VfR Aalen hinaus.

Osnabrück/Bremen. Robert Müller hatte für Aalen vor knapp 3400 Zuschauern im eigenen Stadion früh vorgelegt und nach einem Freistoß das 1:0 erzielt (13. Minute). Wenig später fiel der Ausgleich für die Niedersachsen durch Jules Remerink (23. Minute). Die Partie war hart umkämpft: Acht Mal zeigte Schiedsrichter Martin Thomsen insgesamt die Gelbe Karte. Beide Mannschaften beendeten das Spiel jedoch vollzählig.

1:1 (0:1) trennte sich auch Werder Bremen II von Hansa Rostock. Die Bremer bleiben damit in Sichtweite der Abstiegsplätze. Der Werder-Nachwuchs war zunächst durch Hansa-Mittelfeldspieler Tommy Grupe nach einem Eckstoß in Rückstand geraten (26.). Erst ein Elfmeter kurz vor Schluss brachte die Bremer zurück: Rostocks Verteidiger Marco Kofler sah für ein Foul an Ousman Manneh im eigenen Strafraum die Rote Karte. Maximilian Eggstein verwandelte für Bremen zum Ausgleich (80. Minute).

dpa