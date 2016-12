Fußball

Trotz einer schwachen Leistung bleibt der VfL Osnabrück auf Aufstiegskurs. Der niedersächsische Fußball-Drittligist gewann 1:0 (1:0) gegen den FSV Zwickau, ist damit bereits fünf Spieltage ungeschlagen und liegt auf Platz zwei der Tabelle.

Osnabrück/Bremen. Besser ist nur der MSV Duisburg, der mit dem 2:0 (1:0) gegen Fortuna Köln nun schon seit sieben Begegnungen nicht mehr verloren hat.

Ein frühes Tor von Kwasi Okyere Wriedt reichte dem VfL zum Sieg. In der zehnten Minute nutzte der Stürmer einen Pass von Jules Reimerink, stürmte allein auf das Gäste-Tor zu und verwandelte sicher per Linksschuss. Die Führung gab den Osnabrückern allerdings keine Sicherheit. Der VfL spielte schwach und hatte in einigen Situationen Glück, dass der Gast aus Zwickau nicht zum Ausgleich kam.

"Wir haben kein gutes Spiel abgeliefert", kommentierte Trainer Joe Enochs: "So dürfen wir nicht noch einmal spielen." Die Mannschaft sei "unsicher", die Leistung des Teams im "läuferischen und kämpferischen Bereich" jedoch in Ordnung gewesen.

Die zweite Mannschaft von Werder Bremen hielt mit der Nullnummer gegen den FSV Frankfurt den Abstand zu den Abstiegsrängen. "Wir haben ein gutes Spiel gemacht, haben leider die Tore nicht gemacht", kommentierte Trainer Florian Kohfeldt: "Wir hatten die Chancen, nutzen sie aber nicht."

dpa