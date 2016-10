Wolfsburgs Spielerinnen am 26.05.2016 in Reggio Emilia (Italien). © Giacomo Maestri

Fußball

Auf die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg wartet im ersten Spiel der neuen Champions-League-Saison ein echter Prüfstein. Der Vorjahresfinalist spielt am Mittwochabend (20 Uhr) beim englischen Meister FC Chelsea.

Wolfsburg. "Es ist eine tolle Sache, gegen den englischen Meister an der Stamford Bridge anzutreten. Das fühlt sich wirklich nach Champions League an und ist mir lieber, als nach Kasachstan zu reisen", sagte VfL-Trainer Ralf Kellermann. Er kann in London alle Stammkräfte einsetzen. Das Rückspiel findet am 12. Oktober in Wolfsburg statt.

dpa