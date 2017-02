Wolfsburgs Daniel Didavi (vorne). © Peter Steffen/Archiv

Fußball

VfL-Coach Ismaël lässt Didavis Einsatz gegen Werder offen

Wolfsburgs Trainer Valérien Ismaël hat einen Einsatz von Daniel Didavi in der Startelf am Freitag (20.30 Uhr/Sky) gegen Werder Bremen offen gelassen. "Bei Daniel müssen wir immer eine Balance zwischen Belastung und Entlastung finden", sagte der Coach des niedersächsischen Fußball-Bundesligisten am Tag vor dem Heimspiel.