Werder Bremens Außenverteidiger Robert Bauer. © Carmen Jaspersen/Archiv

Fußball

Verteidiger Bauer: "Wissen, wo wir Hebel ansetzen müssen"

Werder Bremen will 1899 Hoffenheim am Mittwoch die erste Saisonniederlage in der Fußball-Bundesliga bescheren. "Wir hatten ja schon eine ähnliche Aufgabe in Berlin", sagte Defensivspieler Robert Bauer am Montag in Bremen.