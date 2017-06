Tanzen

Die Crazy Crocodile Company hat bei der WM im Disco-Dance in Tschechien gezeigt, dass sie den personellen Umbruch gut gemeistert hat. Das neu formierte Team des TanzCentrums Kressler biss sich ins Finale durch und belegte Rang sechs.

Tanzen. Auch Krokodilen kann der Siegeswillen anzusehen sein – zumal, wenn sie etwas verrückt sind. Tanz-Trainerin Maria Damer jedenfalls meint diesen Willen erkannt zu haben bei ihrer Formation, der Crazy Crocodile Company vom TanzCentrum Kressler, als es um dem Einzug ins Finale bei der Disco-Dance-Weltmeisterschaft in Chomutov (Tschechien) ging. Und es reichte tatsächlich, die verrückten Krokodile ließen sich nicht in die Tasche stecken: Sie wirbelten in die Endrunde und belegten den 6. Platz. Damit hat das TanzCentrum Kressler auch in diesem Jahr wieder eine der besten Disco-Dance-Formationen der Welt.

Umbruch ist gelungen

Es ist ein großer Umbruch gewesen, den die Garbsener vollzogen haben. 16 Tänzerinnen hatten die Formation im November vergangenen Jahres verlassen. Daher war die WM eine wichtige Standortbestimmung für die verrückten Krokodile, wie Manuel Kressler betonte, er ist der zweite Coach des Teams. Der Start gelang sehr gut. Mit einer starken Vorrunden-Leistung qualifizierte sich die Crazy Crocodile Company souverän für das Halbfinale und machte klar, dass in der neuen Besetzung mit ihr zu rechnen sein würde.

„Wir wussten, dass wir mit einer soliden Vorrunde eine Runde weiterkommen können, haben aber bewusst kein Ziel ausgegeben“, berichtete Kressler und fügte hinzu: „Wir wollten uns ganz auf uns konzentrieren und unsere anspruchsvolle Choreographie möglichst fehlerfrei auf die Fläche bringen.“ Nachdem dieser wichtige Schritt getan war, schnappten die Krokodile im Halbfinale richtig zu und zeigten ihre bislang beste Saisonleistung. Auf eindrucksvolle Weise sei dem jungen Team die schwierige Gratwanderung zwischen kontrollierter Tanztechnik und Willenskraft gelungen, lobte Damer: „Wir waren sehr synchron, alle Bilder standen sauber und wir haben in der zweiten Runde zusätzlich die nötige Überzeugungskraft entwickelt.“

Jubel kennt keine Grenzen

Die Garbsener Choreografie stand unter dem Motto „Achterbahn“. Es begann mit Musik vom Jahrmarkt, die Darbietung hangelte sich an diesem Thema entlang, auch Geräusche einer Achterbahnfahrt nebst denen kreischender Insassen waren zu hören. Am Ende kamen dann die Lampen zum Vorschein, die zunächst unter dem bunten Kostüm verborgen geblieben waren. Die Krokodile drehten sich zum Abschluss im Kreis und bildeten eine Art Kettenkarussell – das Publikum reagierte begeistert.

Als die Finalteilnehmer verkündet wurden, kannte der Jubel bei der Crazy Crocodile Company keine Grenzen. Neben den amtierenden Weltmeistern aus Bochum und den Spitzenteams aus Norwegen, Tschechien, Schweden und der Slowakei erschien tatsächlich auch das Kressler-Team aus Garbsen auf der Liste der qualifizierten Formationen. Im Finale konnten die verrückten Krokodile befreit auftanzen und die fantastische Atmosphäre in der voll besetzten SD-Arena genießen.

„Wir sind unglaublich stolz auf dieses junge, fleißige und erfolgshungrige Team und freuen uns riesig, dass sich die Crocodiles für die harte Arbeit in den letzten acht Monaten belohnen konnten“, kommentierte Martina Kressler, die ihre WM-Formation mit Schokolade in den Farben Schwarz-Rot-Gold vor dem TanzCentrum in Empfang nahm. „Diesem Team ist in den kommenden Jahren noch sehr viel zuzutrauen.“

Bochumer holen den Titel

Den Titel gewann zum vierten Mal in Reihe die Dance-Squad vom TTC Bochum. Silber ging an Norwegen, auf Platz drei landete eine slowakische Auswahl.

Das sind die Tänzer der Crazy Crocodile Company: Anna Seidenstücker, Anna Tschirner, Annika Schulz, Carolin Kobialka, Celina Bovenschen, Celine Sobotta, Daphne Wielecki, Florian Cramer, Friederike Wünsche, Isabelle Denner, Jenny May, Joana Philipp, Jochen Tetzlaff, Jolin Handtke, Jurika Thannheiser, Laura Sophie Schröder, Lea Schwarz, Leanne Hermann, Nathalie Najdis, Saskia Struß und Tara Langrehr.

Verrückte Krokodile tanzen bei der WM auf Platz sechs

Von Stefan Dinse