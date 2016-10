Gomez leidet an einer neurogenen Verhärtung in der Gesäßmuskulatur. © Federico Gambarini/Archiv

Fußball

Fußball-Nationalspieler Mario Gomez fällt für die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Tschechien und Nordirland aus. Der Angreifer vom VfL Wolfsburg musste Bundestrainer Joachim Löw am Dienstag wegen einer Verletzung absagen.

Hamburg. Der 31-Jährige leidet nach DFB-Angaben an einer neurogenen Verhärtung in der Gesäßmuskulatur. Gomez müsse einige Tage mit dem Training aussetzen. Der Angreifer sollte sein Comeback nach der Europameisterschaft feiern. Löw verzichtet aktuell auf eine Nachnominierung, teilte der DFB mit. Der Bundestrainer erwartet am Mittwoch in Hamburg nun noch 21 Spieler, darunter die Rückkehrer Jérôme Boateng und Ilkay Gündogan.

dpa