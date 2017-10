VSG Hannover will sich nicht auf lange Ballwechsel einlassen

Volleyball

Florian Reinke, Trainer des Frauenteams, fordert von seiner Mannschaft in Salzgitter den Mut, aggressiv anzugreifen und schnelle Entscheidungen zu treffen.

Laatzen. In den Herbstferien haben die Volleyballspieler die Füße hochlegen können – doch nun wird wieder um Punkte gekämpft, geblockt und geschmettert. Für die Frauen der VSG Hannover geht es vier Wochen nach dem mäßigen Saisonauftakt um den ersten Sieg in der Oberliga 2. Am Sonntag um 11 Uhr gastiert das Team von Florian Reinke beim MTV Salzgitter.

In der vergangenen Spielzeit hatte die VSG in beiden Aufeinandertreffen das Nachsehen. „Wir treffen auf einen sehr unangenehmen Gegner, der in der Vergangenheit durch seine Abwehrstärke und eine geringe Fehlerquote geglänzt hat“, sagt Reinke. „Da kommt der Ball immer wieder zurück.“ Lange Ballwechsel gelte es zu vermeiden. Der Mut, aggressiv anzugreifen und schnelle Entscheidungen zu suchen, soll zum Erfolg führen. „Wir haben an der Annahme sowie der Abstimmung zwischen Zuspiel und Angriff gearbeitet. Wenn wir aber wie Salzgitter spielen, verlieren wir. Das können die besser“, meint der Coach, der wieder auf seine Libera Annemarie Gehl zählen kann. Neuzugang Henrike Mustert wird das Zuspiel übernehmen, da Melanie Mohwinkel nicht dabei sein wird. Auch Laura Ostermüller steht an diesem Wochenende nicht zur Verfügung.

In der Landesliga 5 treffen die Spielerinnen des SC Bad Münder und der VSG Hannover II aufeinander – allerdings nicht im direkten Duell. Beide Teams gastieren am Sonnabend bei der VG Münchehagen/Hagenburg. Ab 15 Uhr peilt die Zweitvertretung der VSG den dritten Sieg im dritten Spiel an. Im Anschluss wollen die Kurstädterinnen ihre ersten Punkte in der Fremde einfahren. Das Team von André Guddack hatte nach zwei Heimsiegen bei Primus MTV Bad Pyrmont die erste Niederlage (1:3) hinnehmen müssen.

Die Männer der VSG treten in der Oberliga 2 zum ersten Mal auswärts an. Am Sonnabend (ab 17 Uhr) soll bei der VSG Düngen/Holle/Bodenburg etwas Zählbares her, um den Kontakt zur Spitze nicht abreißen zu lassen. Ideal verlief die Vorbereitung nicht, da in den Ferien nicht immer eine Halle zur Verfügung stand. „Das ist nicht zu ändern. Aber alle Spieler sind fit und haben in der letzten Woche gut trainiert“, konstatiert Coach Daniel Hartleib.

Die Gastgeber aus Bad Salzdetfurth sind schlecht aus den Startlöchern gekommen und warten als einziges Team der Liga noch auf den ersten Erfolg. Hartleib zählt sie dennoch zu den Geheimtipps. „Düngen muss Gas geben, um den Anschluss nicht zu verlieren. Die Erfahrung macht sie zum Favoriten“, sagt der Trainer. Neuzugang Felix Müller wird erstmals für die VSG auflaufen. Der Libero, der von der TSV Burgdorf gekommen ist, ist eigentlich für das Perspektivteam vorgesehen.

Der VfL Grasdorf will seine Siegesserie in der Verbandsliga 3 fortsetzen. Um einzuschätzen, worauf sich das Team um Thomas Heidrich am Sonnabend (17 Uhr) im Gastspiel beim FC Wenden einstellen muss, fehlen jedoch Vergleichswerte – die Braunschweiger haben in dieser Saison noch kein Spiel bestritten. Doch selbst im Falle einer knappen Niederlage würde der VfL den Platz an der Sonne verteidigen.

Die Reserve hat noch keinen Satz abgegeben, steht aber dennoch nur auf Rang zwei der Bezirksliga 3. Die makellose Bilanz soll ausgebaut werden. In den Heimpartien gegen die SG Hiddestorf/Hemmingen und die GfL Hannover IV winkt am Sonnabend ab 15 Uhr in der Halle der Erich-Kästner-Schule der Sprung an die Spitze.

Von Dennis Scharf