Zlatko Junuzovic. © Carmen Jaspersen/Archiv

Fußball

Umworbener Kapitän Junuzovic soll bei Werder bleiben

Der umworbene Zlatko Junuzovic hat am Mittwoch mit der Saisonvorbereitung bei Werder Bremen begonnen und soll beim Fußball-Bundesligisten bleiben. "Wir wollen ihn nicht abgeben", sagte Werder-Manager Frank Baumann: "Er soll als unser Kapitän in die Saison gehen." Baumann kündigte Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit dem 29 Jahre alten Mittelfeldspieler an.