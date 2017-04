Der deutsche U21-Bundestrainer Stefan Kuntz. © Deniz Calagan/Archiv

Fußball

U21 spielt im Herbst in Paderborn, Osnabrück und Cottbus

Die deutschen U21-Fußballer treten im Herbst zu Freundschafts- und EM-Qualifikationsspielen in Paderborn, Osnabrück und Cottbus an. Am 1. September empfängt die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz in Paderborn Ungarn zu einem Testspiel, vier Tage später ist in der EM-Qualifikation in Osnabrück Kosovo der Gegner, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mitteilte.