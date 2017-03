Bremens Serge Gnabry. © Peter Steffen/Archiv

Fußball

U21-Nationalspieler Gnabry fällt gegen England aus

Serge Gnabry fällt für das Testspiel der deutschen U21-Fußball-Nationalmannschaft am Freitag gegen England aus. Der Offensivspieler von Werder Bremen, der das 3:0 am Samstag gegen RB Leipzig aufgrund einer Sehnenreizung verpasst hatte, soll am Montag und Dienstag in München behandelt werden.