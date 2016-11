Fußball

Der 1. FFC Turbine Potsdam hat im Spitzenspiel gegen den VfL Wolfsburg seine Tabellenführung verteidigt. In der vorgezogenen Bundesliga-Partie des 8. Spieltags bezwang das Team von Trainer Matthias Rudolph am Mittwoch die Niedersächsinnen auswärts mit 1:0 (0:0).

Wolfsburg. Den Siegtreffer erzielte die Schweizerin Eseosa Aigbogun (63.).

Beide Teams hatten sich für das Spitzenspiel nach verkorksten Auftritten am vergangenen Wochenende in der Bundesliga viel vorgenommen. Der Tabellenführer hatte 1:2 in Freiburg verloren. Der VfL kam gegen den 1. FFC Frankfurt nicht über ein torloses Remis hinaus und vergab so die Chance, Potsdam von der Spitze zu verdrängen. Beide Teams starteten deshalb im direkten Duell mit hohem Tempo, wobei Turbine sich zu Beginn mehr Spielanteile sicherte.

Nach dem Seitenwechsel taten sich die Potsdamerinnen zunächst sehr schwer. Ein Eckball Mitte der zweiten Hälfte läutete dann die Wende ein. Aigbogun traf nach Vorlage der Australierin Elise Kellond-Knight. Die Führung gab Potsdam dann nicht mehr aus der Hand.

Mit jetzt 18 Punkten führen die Turbinen die Bundesliga weiter an. Wolfsburg rangiert mit 14 Zählern auf Platz drei. Am kommenden Samstag empfängt Potsdam zu Hause den USV Jena.

dpa