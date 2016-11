Fußball

Turbine Potsdam gewinnt beim VfL Wolfsburg

Der 1. FFC Turbine Potsdam hat das Spitzenspiel in der Frauenfußball-Bundesliga beim VfL Wolfsburg mit 1:0 (0:0) gewonnen. Die Schweizerin Eseosa Aigbogun erzielte am Mittwoch in einer vorgezogenen Partie des 8. Spieltags in der 63. Minute per Kopf den Siegtreffer für die Mannschaft von Trainer Matthias Rudolph.