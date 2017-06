Zweite Bundesliga

Hannover. Das war eine Wende um 180 Grad: Die Kunstturner des TuS Vinnhorst gewannen ihre Heimpremiere in der diesjährigen Zweitliga-Saison klar mit 62:24 gegen den KTV Ries. „Das lief schon wesentlich besser als zum Auftakt“, sagte der Teamverantwortliche Steffen Rüter. „Unsere Sportler haben richtig gute Übungen gezeigt und waren auch standfester als zum Auftakt.“ Am ersten Wettkampftag waren den Hannoveranern gleich zehn Stürze unterlaufen, die auch zur hohen 16:65-Niederlage beim TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau geführt hatten.

Der Auftritt gegen Ries vor 120 Zuschauern in der Sporthalle Grashöfe bot viel Anlass zur Freude, weil der TuS mit 12:0 Gerätepunkten eine makellose Unterwertung erzielte. Der Lette Dmitrijs Trefilovs punktete bei allen drei Auftritten (Seitpferd, Barren, Reck) ebenso wie der zweite Ausländer im TuS-Team, Rayderlay Zapata. Der Spanier trug am Boden, Sprung und an den Ringen das maximal mögliche Ergebnis (15 Zähler) bei und erhielt am Boden mit 14.50 Punkten die Tageshöchstnote. Rüter lobte aber auch den Nachwuchs. „Mika Säfken und Lewis Trebing haben ebenfalls sehr starke Leistungen geboten“, sagte er.

Toba steigert sich: Beim klaren Erfolg des TV Schwäbisch-Gmünd in Bochum-Witten bewältigte Andreas Toba die nächste Comeback-Etappe. Der 26-jährige Hannoveraner steuerte am Seitpferd fünf Scorerpunkte für die Württemberger bei und erhielt für seine Übung 13,90 Zähler. Damit steigerte er sich um 0,15 Punkte gegenüber dem Auftaktwettkampf.



Von Carsten Schmidt