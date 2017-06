Faustball

Calenberger bleiben nach zwei Niederlagen auf eigenem Platz Schlusslicht in der 2. Bundesliga Nord.

Empelde. Im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga Nord hat der TuS Empelde am Wochenende erneut eine bittere Pille schlucken müssen. Auf eigenem Platz verpasste die Mannschaft von Kapitän André Eisengarten einen Überraschungserfolg gegen das Topteam MTV Vorsfelde nur knapp.

Trotz eines furiosen Starts, einer 2:0-Satzführung und Matchbällen im dritten Durchgang wurde die Partie noch mit 2:3 (11:8, 11:6, 10:12, 6:11, 9:11) verloren. „Das war superärgerlich“, sagte Spielertrainer Robert Hüper. „Wieder haben wir es in der entscheidenden Phase des Spiels verpasst, die PS auf die Straße zu bringen, und uns selbst um die Punkte gebracht.“ Weil auch die zweite Partie verloren ging – 1:3 (11:5, 10:12, 14:15, 8:11) gegen den SV Wardenburg –, bleibt der TuS Schlusslicht der Liga.

Routinier Hüper bleibt dennoch optimistisch. „Noch ist alles drin. Unsere Abstiegskonkurrenten haben alle zwei Partien weniger bestritten, und wir müssen gegen alle noch einmal selbst ran. Wir müssen nur endlich mal wieder die verdienten Punkte einfahren“, sagte er. Am nächsten Wochenende muss sein Team gleich doppelt ran: am Sonnabend in Armstorf gegen die Kellerteams TV Brettorf und SV Armstorf sowie am Sonntag in Diepenau gegen die Rivalen MTV Diepenau und SV Düdenbüttel. „Vier Endspiele stehen uns da bevor – das wird ein heißes Wochenende“, glaubt Abwehrmann Tobias Beckmann, der nach langer Verletzungspause wieder zum Kader der Empelder zählt. Dagegen steht noch ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Yannick Dieckmann. Der Defensivspieler laboriert an einer Knieverletzung.

Von Jan Beckmann