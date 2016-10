Jaroslav Drobny. © Maciej Kulczynski/Archiv

Fußball

Tschechien ohne verletzten Torwart Drobny gegen DFB-Auswahl

Tschechiens Fußball-Nationaltrainer Karel Jarolim muss vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland mit weiteren Ausfällen kämpfen. Torwart Jaroslav Drobny (Werder Bremen) habe sich einen kleinen Bruch am Ellbogen zugezogen, teilte der nationale Verband am Mittwoch in Prag mit.