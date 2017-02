Fußball

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat den Vertrag mit Halil Savran trotz der schweren Verletzung seines Kapitäns um ein Jahr verlängert. Der neue Kontrakt des 31-Jährigen ist nun bis Sommer 2018 gültig.

Osnabrück. Das teilte der VfL am Freitagabend vor dem Spiel gegen den FSV Mainz 05 II mit. "Halil ist der Inbegriff von Leidenschaft und Einsatzbereitschaft, er ist ein absoluter Mentalitätsspieler", sagte VfL-Sportchef Lothar Gans. Savran fällt mit einem Knorpelschaden im Knie noch für den Rest der Saison aus. "Ich danke dem Verein für das in mich gesetzte Vertrauen, mit mir in der aktuellen Situation zu verlängern", sagte der Angreifer.

dpa