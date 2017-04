Bremens Stürmer Max Kruse. © Carmen Jaspersen/Archiv

Fußball

Trainingsauftakt bei Werder ohne Kruse und Sané

Fußball-Bundesligist Werder Bremen ist ohne zwei seiner derzeit besten Spieler in die Vorbereitung auf das Spiel in Ingolstadt gestartet. Angreifer Max Kruse und Abwehrspieler Lamine Sané fehlten am Mittwoch beim ersten Mannschaftstraining nach der zweitägigen Pause nach dem 2:1-Sieg im Nordderby gegen den HSV.