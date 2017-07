Fußball

Der Poker zwischen Werder Bremen und dem türkischen Fußball-Club Trabzonspor um Zlatko Junuzovic geht weiter. "Wir haben uns mit dem Spieler geeinigt", sagte Trabzonspor-Präsident Muharrem Usta dem türkischen TV-Sender a Spor.

Bremen/Istanbul. Noch keine Einigung über die Ablösesumme sei mit dem Bundesligisten gefunden worden: "Es gibt zwischen dem Club und uns einen kleinen Unterschied." Der Vertrag des 29 Jahre alten Kapitäns in Bremen läuft Ende der kommenden Saison aus.

"Ich denke, dass Junuzovic Teil unseres Teams wird, wenn es keine außergewöhnlichen Probleme gibt", sagte der Trabzonspor-Präsident, der Anfang der Woche zu Gesprächen in Bremen war. Es sei nicht schlimm, wenn Junuzovic später zum Team stoße. Zudem gebe es Gespräche mit dem slowakischen Spieler Juraj Kucka von AC Mailand.

Werder-Manager Frank Baumann hatte am Vortag gesagt: "Wir wollen ihn nicht abgeben. Er soll als unser Kapitän in die Saison gehen." Baumann kündigte Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit dem österreichischen Mittelfeldspieler an.

dpa