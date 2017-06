Radsport

Tolle Nachricht für Hannovers Radsport-Fans! Starfahrer Marcel Kittel wird auch in diesem Jahr beim Klassiker „Nacht von Hannover“ am 29. Juli vorm Neuen Rathaus entlangrasen.

Hannover. Tolle Nachricht für Hannovers Radsport-Fans! Starfahrer Marcel Kittel wird auch in diesem Jahr beim Klassiker „Nacht von Hannover“ am 29. Juli vorm Neuen Rathaus entlangrasen.

„Das Rennen hat im Vorjahr auf dem neuen Kurs ein tolles Comeback gefeiert und uns Fahrern vor der großartigen Zuschauerkulisse sehr viel Spaß gemacht“, betonte der deutsche Top-Sprinter, der für das belgische Quick-Step-Team fährt: „Der einzige Makel war, dass ich das Rennen gerne gewonnen hätte, aber im Finale André Greipel den Vortritt lassen musste. Jetzt will ich den Sieg in Hannover.“ Kittel hatte zwar das spektakuläre Derny-Rennen gewonnen, beim Eliterennen aber eben nur den zweiten Platz geholt.

Für „Nacht“-Veranstalter Eichels Event ist die Verpflichtung des 29-jährigen Publikumslieblings ein ganz wichtiger Baustein: „Es lag uns ganz besonders am Herzen, mit Marcel einen der weltbesten Sprinter und Publikumsliebling erneut in Hannover präsentieren zu können“, sagt Eichels-Sprecher Michael Kramer. „Er war unser absoluter Wunschkandidat und wird hoffentlich in den nächsten Wochen bei der Tour noch nachhaltig für Furore sorgen.“

Eine Woche nach Ende der Frankreich-Rundfahrt soll das Tour-Flair dann auf den Friedrichswall schwappen, wenn sich Kittel und seine Mitstreiter spektakuläre Duelle auf dem nur 850 Meter langen Rundkurs im Herzen der Stadt liefern. Am Tag nach der „Nacht“ wird an gleicher Stelle übrigens das neue Jedermannrennen seine Premiere im Rahmen des „ProAm“-Wochenendes feiern.



Von Jonas Szemkus