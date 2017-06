Bremens Torwart Felix Wiedwald. © Bernd Thissen/Archiv

Fußball

Torwart Wiedwald wechselt von Werder zu Leeds United

Felix Wiedwald verlässt den Fußball-Bundesligisten Werder Bremen und wechselt zu Leeds United in die zweite englische Liga. Der Torwart unterschrieb nach United-Angaben in Leeds am Freitag einen Dreijahresvertrag.